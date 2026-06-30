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Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу

30 червня 2026, 09:35
Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу
У Варшаві вимагають від Києва повністю скасувати вшанування діячів ОУН та УПА.
У польському уряді заявили, що будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо наша держава не відмовиться від заходів вшанування борців за незалежність у минулому столітті, зокрема не припинить називати героєм провідника ОУН Степана Бандеру.
 
Про це пише Polsat News.
 
Радикальну вимогу на адресу Києва відмовитися від своїх героїв сформувалював віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.
 
Урядовець пообіцяв, що Польща займатиме жорстку позицію щодо українського націоналістичного руху і не дозволить Україні пройти євроінтеграційні процеси, якщо не відбудеться відмова від використання ОУН та УПА як національних символів.
 
Косіняк-Камиш нагадав, що при вступі до Євросоюзу висуваються вимоги щодо історичної пам'яті. Якщо держава-кандидат має "повагу до постатей чи рухів, які викликають біль, несприйняття чи поширюють неправду щодо країни-члена, то європейська співпраця стає неможливою". 
 
"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", – підкреслив віцепрем'єр.
війна в Українівступ ЄСросія окупанти

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