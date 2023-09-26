Польська і чеська залізничні компанії запускають рейси в Україну

Польська SKPL почне виконувати пасажирські рейси з України вже в жовтні, а в листопаді чеського RegioJet запустить свої рейси.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

Приватна польська залізнична компанія SKPL почне виконувати рейси з Рави-Руської до Варшави в жовтні, вже в листопаді запустять рейс Чоп-Прага найбільшого приватного залізничного пасажирського перевізника в Центральній Європі RegioJet.

Крім цього, з чеською в "УЗ" заплановано ще 2 проєкт.

"Сполучення буде запущено в жовтні поточного року. Це буде перший досвід співпраці "УЗ" з європейською компанією на пасажирському напрямку. RegioJet на той час ще не встигне запуститися. Вони почнуть виконувати рейси Чоп - Прага приблизно з листопада. Але це також відбудеться до кінця 2023 року. Із RegioJet у нас зараз два проєкти на виході: рейси Чоп - Прага і Перемишль - Берлін - Ганновер", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Євген Лященко;

Він додав, що іноземні перевізників допущені на євродорозі, оскільки "УЗ" не має достатньо рухомого складу, необхідного для виконання пасажирських перевезень такого формату.

"Стратегічно ми, звичайно, бачимо себе гравцем на цьому полі. Згодом може бути створена і європейська пасажирська компанія "УЗ", як з'явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Але це складний і тривалий процес. Крім того, потрібен рухомий склад: вагони, локомотиви. Мушу визнати, це питання не одного року", - сказав Лященко.

Укрзалізниця платитиме SKPL за послуги перевезення пасажирів на рухомому складі компанії. Водночас українська залізнична компанія отримуватиме кошти від продажу квитків. RegioJet працюватиме за іншою моделлю, що передбачає повне покриття її операційних витрат. Модель розподілу прибутку від продажу квитків з "УЗ" наразі ще обговорюється.

В серпні стало відомо, що через ремонт Укрзалізниця на місяць скасовує потяги до польського міста.