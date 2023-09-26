Матеріали:
Теми:

Польська і чеська залізничні компанії запускають рейси в Україну

26 вересня 2023, 18:17
Польська і чеська залізничні компанії запускають рейси в Україну
Фото: unian.ua
Польська SKPL почне виконувати пасажирські рейси з України вже в жовтні, а в листопаді чеського RegioJet запустить свої рейси.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс

Приватна польська залізнична компанія SKPL почне виконувати рейси з Рави-Руської до Варшави в жовтні, вже в листопаді запустять рейс Чоп-Прага найбільшого приватного залізничного пасажирського перевізника в Центральній Європі RegioJet. 

Крім цього, з чеською в "УЗ" заплановано ще 2 проєкт. 

"Сполучення  буде запущено в жовтні поточного року. Це буде перший досвід співпраці "УЗ" з європейською компанією на пасажирському напрямку. RegioJet на той час ще не встигне запуститися. Вони почнуть виконувати рейси Чоп - Прага приблизно з листопада. Але це також відбудеться до кінця 2023 року. Із RegioJet у нас зараз два проєкти на виході: рейси Чоп - Прага і Перемишль - Берлін - Ганновер", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Євген Лященко; 

Він додав, що іноземні перевізників допущені на євродорозі, оскільки "УЗ" не має достатньо рухомого складу, необхідного для виконання пасажирських перевезень такого формату.

"Стратегічно ми, звичайно, бачимо себе гравцем на цьому полі. Згодом може бути створена і європейська пасажирська компанія "УЗ", як з'явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Але це складний і тривалий процес. Крім того, потрібен рухомий склад: вагони, локомотиви. Мушу визнати, це питання не одного року", - сказав Лященко.

Укрзалізниця платитиме SKPL за послуги перевезення пасажирів на рухомому складі компанії. Водночас українська залізнична компанія отримуватиме кошти від продажу квитків. RegioJet працюватиме за іншою моделлю, що передбачає повне покриття її операційних витрат. Модель розподілу прибутку від продажу квитків з "УЗ" наразі ще обговорюється.

В серпні стало відомо, що через ремонт Укрзалізниця на місяць скасовує потяги до польського міста.

 

ПольщаЧехіяУкраїна

Останні матеріали

Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
26 вересня 2023, 09:00
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
Політика
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
25 вересня 2023, 19:05
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
Політика
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
25 вересня 2023, 14:00
Том Купер поки не розуміє, про який
Політика
Том Купер поки не розуміє, про який "прорив" на південному фронті говорять росіяни та українці
25 вересня 2023, 10:00
Політика
"Знімаю капелюха". Вдала операція по штабу чф рф у Севастополі, коли росіяни не можуть просунутися на фронті – Том Купер
23 вересня 2023, 14:00
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що
Політика
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що "нічого не бачить" – Том Купер
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 23:16
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється