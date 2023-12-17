Польські перевізники з понеділка відновлять блокаду польсько-українського кордону

Польські перевізники, які через суд добились права продовжити блокаду КПП "Дорогуськ-Ягодин" - вже завтра планують відновити її.

Про це повідомляє польске радіо RMF24.

Перевізники планують відновити блокаду кордону у Дорогуську від завтра з 14-00.

Станом на сьогодні на виїзд з польського боку сягала 70 км, аж до містечка П’яски у Свідницькому повіті.

Час очікування на перетин кордону сягає порядка 100 годин.

Сьогодні також стало відомо, що на польсько-українському кордоні помер третій український водій.

Польські перевізники продовжать блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року. За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів.