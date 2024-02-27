Польські та чеські лідери проти введення військ в Україну

Прем'єр-міністри двох країн заявили про це після зустрічі в Парижі, де обговорювалося це питання.

Чехія та Польща не розглядають можливість відправлення військ до України.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон порушив питання щодо можливості відправлення європейських країн військ в Україну, заявивши, що "ніщо не повинно бути виключено".

Відповідаючи на запитання заяви Макрона, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його польський колега Дональд Туск прес-конференції у Празі заявили, що цей варіант не розглядається їхніми урядами.

"Я переконаний, що ми повинні розвивати ті шляхи підтримки, якими ми пішли після російської агресії. Я вважаю, що нам не потрібно відкривати якісь інші методи чи шляхи", - заявив Фіала, зазначивши, що наразі основна увага приділяється військовій допомозі, а також гуманітарній та економічній підтримці.

Туск додав: "Польща не планує відправляти свої війська на територію України. Я думаю, що нам не слід сьогодні спекулювати, чи виникнуть обставини, які можуть змінити цю позицію".

Представник Білого дому повідомив Reuters, що США не мають планів відправляти війська для бойових дій в Україні, і що НАТО також не має планів відправляти війська для бойових дій в Україні.

Нагадаємо, зустріч у Парижі відбулася 26 лютого з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. Президенти, глави урядів та міністри 28 країн обговорили подальшу підтримку України.

Британія також не має планів великомасштабного розміщення військ в Україні.