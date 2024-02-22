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ПОЛІТИКА

Польсько-український кордон розблокують для військових та гуманітарних вантажів – Туск

22 лютого 2024, 16:07
Польсько-український кордон розблокують для військових та гуманітарних вантажів – Туск
Фото: Shutterstock
За словами глави польського уряду, прикордонні переходи, ділянки доріг і залізниць на кордоні з Україною внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів термінову пресконференцію щодо вирішення конфлікту на польсько-українському кордоні. Очільник уряду, зокрема, заявив, що протягом декількох наступних годин кордон між країнами розблокують для гуманітарних та військових вантажів.

Про це повідомляє видання Onet.

"Ми будемо додавати до переліку об'єктів критичної інфраструктури пункти пропуску на кордоні з Україною, а також визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг. Це питання найближчих кількох годин. Це означатиме інший тип організаційного режиму на дорогах і коліях. З цього ми будемо робити практичні висновки", – зазначив польський прем’єр.

За його словами, "це також означатиме інший тип організаційного режиму на прикордонних переходах і на під'їзних шляхах до кордону з Україною".

"Ми також отримаємо з цього практичні наслідки, щоб цей рух відбувався без будь-яких затримок і перешкод" – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні відхилив заклик президента Володимира Зеленського приїхати на кордон на тлі протестів польських фермерів.

Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі на фоні польських протестів. У зверненні до поляків, Зеленський говорить, що "досить москви на наших землях".

ПольщакордонТуск

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