Польський кордон знову штурмували - проривалися 60 мігрантів із Білорусі

Вчора, 12 грудня, польсько-білоруський кордон намагалася перетнути група мігрантів чисельністю 88 осіб. На відрізку кордону, що охороняється прикордонною заставою в Мельніку, група з 60-ти агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон

Група мігрантів із Близького Сходу чисельністю 60 осіб у неділю, 12 грудня, намагалася прорватися з Білорусі до Польщі.

Про це інформує у Твіттері Прикордонна служба Польщі.

“Вчора, 12 грудня, польсько-білоруський кордон намагалася перетнути група мігрантів чисельністю 88 осіб. На відрізку кордону, що охороняється прикордонною заставою в Мельніку, група з 60-ти агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон”,- повідомляють польські прикордонники.

Як зазначається, від початку року 838 осіб намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.

Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ загородження протяжністю майже 200 км і заввишки понад 5 метрів.