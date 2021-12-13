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Польський кордон знову штурмували - проривалися 60 мігрантів із Білорусі

Вчора, 12 грудня, польсько-білоруський кордон намагалася перетнути група мігрантів чисельністю 88 осіб. На відрізку кордону, що охороняється прикордонною заставою в Мельніку, група з 60-ти агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон
Група мігрантів із Близького Сходу чисельністю 60 осіб у неділю, 12 грудня, намагалася прорватися з Білорусі до Польщі.
Польський кордон знову штурмували - проривалися 60 мігрантів із Білорусі Фото: з вільного доступу
Про це інформує у Твіттері Прикордонна служба Польщі.
 
Вчора, 12 грудня, польсько-білоруський кордон намагалася перетнути група мігрантів чисельністю 88 осіб. На відрізку кордону, що охороняється прикордонною заставою в Мельніку, група з 60-ти агресивних людей намагалася силою прорватися через кордон”,- повідомляють польські прикордонники.
 
Як зазначається, від початку року 838 осіб намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.
 
Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.
 
Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.
 
Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.
 
Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ загородження протяжністю майже 200 км і заввишки понад 5 метрів.
 
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13 12 2021 11:23
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