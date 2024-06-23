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Польський президент прибув з візитом до Китаю

23 червня 2024, 14:39
Польський президент прибув з візитом до Китаю
Президент республіки Польща Анджей Дуда прибув до Китаю з офіційним візитом.

Головним питанням стане  безпека, зокрема війна рф проти України, і економічні питання.

Про це повідомляє канцеляція президента Польщі.

Під час брифінгу перед вильотом польський лідер наголосив, що представить лідеру КНР Сі Цзіньпіну "всю ситуацію з безпекою у нашій частині Європи".

"Ми маємо війну в Україні, а також гібридні атаки Білорусі на польському кордоні, де білоруська влада протягом останніх трьох років постійно штовхає до нас мігрантів, змушуючи їх намагатися нелегально перетнути кордон", - заявив Дуда.

Він дода, що цей візит є дуже важливим для безпеки в Європі. За його словами, вплив Китаю на рф є величезним.

"росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з президентом Сі Цзіньпіном. Представити йому нашу точку зору на це питання, на мій погляд, є надзвичайно важливим", – переконаний Дуда.

Два дні тому стало відомо, що Дуда відвідає Китай та зустрінеться із Сі Цзіньпіном: обговорять, зокрема, Україну.

 

ПольщаКитайАнджей Дуда

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