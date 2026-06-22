Польський сенатор відмовився від українських нагород

Камінський повернув Україні дві державні нагороди, посилаючись на розбіжності у трактуванні історичних питань.

Заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський повідомив про повернення двох державних нагород України.

Про це йдеться в його листі до українського посла, який опублікувало видання 300Polityka.

У зверненні політик зазначив, що рішення ухвалене у зв’язку з діями та заявами української влади, які, за його словами, отримали підтримку попередніх президентів України та значної частини політичного істеблішменту.

Камінський нагадав, що отримані відзнаки були вручені йому за внесок у розвиток польсько-українського стратегічного партнерства, зокрема за роботу над звітом Європарламенту щодо перспектив членства України в ЄС.

Водночас він заявив, що не може їх зберігати через відсутність, на його думку, однозначної позиції української влади щодо засудження винних у Волинській трагедії.

Політик підкреслив, що Польща не нав’язує власну інтерпретацію історії, однак має право оцінювати відповідні рішення української сторони. Він також заявив, що справжнє партнерство можливе лише на основі взаємної поваги до історичної пам’яті та жертв.

Камінський додав, що його рішення є вимушеним і прийняте з жалем.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Це стало відповіддю Варшави на присвоєння ним спецпідрозділу ССО "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА".