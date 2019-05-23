Полторак представив нового голову Генштабу Хомчака Збройним силам

Міністр оборони Степан Полторак уранці 23 травня представив нового голову Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака Генеральному штабу і Збройним силам.

Під час цього заходу Хомчак назвав основні принципи, яких він має намір дотримуватися під час своєї роботи, інформує LB.ua.

"Наше головне завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Воно повинне перебувати в основі всіх управлінських рішень як у зоні проведення Операції об'єднаних сил, так і за її межами. Вища цінність - це людина", - сказав Хомчак під час свого виступу.

Також генерал висловився за припинення ручного управління в ЗСУ, окозамилювання, показухи і видачі бажаного за дійсне.



Фото: facebook.com/generalpoltorak

Хомчак додав, що має намір підвищити вимоги до командирів і начальників усіх рівнів, які повинні бути зразком для наслідування і прикладом для підлеглих. "Сучасний командир повинен об'єднувати в собі патріотизм, професійну компетентність, особисту дисциплінованість, ініціативність, творчий підхід до справи", - сказав начальник Генштабу.



Фото: facebook.com/generalpoltorak

Він пообіцяв, що буде враховувати пропозиції, які подають командири бригад, батальйонів, рот і взводів з лінії зіткнення.

Хомчак додав, що продовжить раніше певні реформи Збройних сил, у тому числі спрямовані на наближення до стандартів НАТО.

Міністр Полторак попросив Хомчака підготувати пропозиції щодо кадрових змін у ЗСУ і рішенням, які потрібно ухвалити найближчим часом.

Нагадаємо, що Полторак подав у відставку 20 травня, а 21 травня - Володимир Зеленський призначив Хомчака начальником Генштабу.