Полювання на зниклі мільярди династії Асадів починається – WSJ

За час свого жорстокого правління родина Асадів побудувала міжнародну імперію нерухомості.

Одразу після падіння режиму Башара Асада в Сирії розпочалося глобальне полювання на мільярди доларів, захованих сім’єю диктатора за десятиліття автократичного правління.

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

Полювання за коштами, можливо, буде складною і тривалою, якщо взяти до уваги багаторічні спроби повернення багатств, прихованих за кордоном іншими диктаторами, як-от Саддамом Хусейном чи Муаммаром Каддафі.

Сім'я Асада створила складну мережу інвестицій і бізнес-активів із часу приходу до влади Хафеза аль-Асада у 1970 році.

"Серед придбань близьких родичів Башара аль-Асада — нерухомість у Росії, бутик-готелі у Відні та приватний літак у Дубаї", - кажуть американські чиновники.

Правозахисні юристи вже планують відстежити ці активи з метою повернення їх сирійському народу.

"Буде полювання на активи режиму на міжнародному рівні", - колишній чиновник Білого дому розказав Ендрю Тейблер.

За його словам, в них завжди був план Б, тому зараз вони добре підготовлені до вигнання.

Асад залишив Сирію 8 грудня, коли опозиційні сили стрімко захоплювали Дамаск, поклавши кінець 24-річному правлінню.

Він як і його батько, активно залучав родичів до приховування активів за кордоном, тому точний розмір статків сім’ї невідомий.

Згідно з документом Держдепартаменту США за 2022 рік, активи, пов'язані з Асадом, можуть сягати від 1 до 12 мільярдів доларів.

Багатство родина отримала через монополії і незаконну торгівлю наркотиком каптагоном, а частину коштів реінвестуючи в юрисдикціях, що не підпадають під міжнародне право.

Сирійці, постраждалі від громадянської війни, яка почалася у 2011 році, занурилися в бідність - за оцінками Світового банку, до 2022 року близько 70% населення жили за межею бідності.

Серед ключових осіб режиму вирізняється Асма аль-Асад, дружина Башара, яка, будучи колишнім банкіром у JPMorgan, активно займалася фінансовими операціями сім’ї.

"Правляча сім’я була таким же експертом у кримінальному насильстві, як і у фінансових злочинах", - сказав адвокат Тобі Кедман.

Спроби заморозити активи вже розпочалися ше в 2019 році, тоді суд в Парижі заблокував майно на 90 млн євро, яке належало дядькові Башара аль-Асада, Ріфаату, отримане шляхом відмивання державних коштів. Однак повернення активів із податкових гаваней, таких як Дубай чи Росія, вважається більш складним завданням.

Активи клану Асада накопичувалися десятиліттями. За даними радників та дослідницьких організацій, сім'я інвестувала у нерухомість, готелі та навіть чайну плантацію в Аргентині. Багато активів контролювалися через підставні компанії, що ускладнює їхнє відстеження.

В 2020 році відносини між Башаром Асадом і його двоюрідним братом Рамі Махлуфом, головним фінансистом режиму, загострилися і пізніше Махлуфа відсторонили від контролю над значними активами, а його сини продовжували жити на широку ногу, публікуючи фото з розкішних нічних клубів Дубаю.

Попри санкції і міжнародні розслідування, багато членів родини Асада залишаються поза досяжністю, а їхнє точне місцезнаходження невідоме. Асма аль-Асад після усунення Махлуфа почала керувати значними активами режиму, включаючи контроль над великим телекомунікаційним оператором.

"Ми маємо обов’язок повернути гроші сирійському народу", — сказав Вільям Бурдон, адвокат з прав людини.

Певна частина сирійців взяли справу у свої руки, грабуючи маєтки Асадів, включаючи гаражі з люксовими автомобілями та творами мистецтва.