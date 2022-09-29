Помер 59-річний тренер з боксу Сергій Корчинський Ольга

Матарикіна

Він двічі вигравав Всесвітню серію боксу

Фото: Getty Images

У віці 59 років пішов з життя заслужений тренер України з боксу Сергій Корчинський, повідомляє ФБУ. Він виховав трьох учасників Олімпійських ігор Сергія Дерев’янченка, Сергія Ковганка та Олега Машкіна. Сергій Корчинський двічі вигравав Всесвітню серію боксу (WBS): з італійською командою Milano Thunder та казахстанською – "Астана Арланс". У 2013 році його визнали найкращим тренером. Читайте також : Український боксер Олексанрд Усик думає над завершенням кар'єри.

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