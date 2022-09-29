НОВИНИВін двічі вигравав Всесвітню серію боксуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер 59-річний тренер з боксу Сергій Корчинський
Фото: Getty Images
У віці 59 років пішов з життя заслужений тренер України з боксу Сергій Корчинський, повідомляє ФБУ.
Він виховав трьох учасників Олімпійських ігор Сергія Дерев’янченка, Сергія Ковганка та Олега Машкіна.
Сергій Корчинський двічі вигравав Всесвітню серію боксу (WBS): з італійською командою Milano Thunder та казахстанською – "Астана Арланс".
У 2013 році його визнали найкращим тренером.
Читайте також: Український боксер Олексанрд Усик думає над завершенням кар'єри.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 09 2022 18:58 МЕДІА
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
СТАТТІ