Усик думає над завершенням кар'єри

Український боксер заявив, що проведе ще щонайбільше три поєдинки і піде з боксу.

Олександр Усик думає про завершення спортивної кар'єри. В інтерв'ю YouTube-каналу USYK17 чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкому дивізіоні розповів, скільки боїв у професіоналах готовий ще провести.

За словами українського боксера, він має намір ще тричі вийти на ринг, а потім – повісить рукавички на цвях.

"Після другого бою із Джошуа я максимум можу бути піковим ще три поєдинки. Три підготовки. Я думаю про бої з Ф'юрі, Канело і на Олімпійському – до зустрічі. Канело хотів боксувати, але це буде фрик-бій. А щоб бабки зліпити. Чом би й ні? Я ж кажу, чисто лаве", – заявив Усик.

Раніше повідомлялось, що Усик переміг Джошуа у бою за статус чемпіона світу.