СПОРТ НОВИНИУкраїнський боксер заявив, що проведе ще щонайбільше три поєдинки і піде з боксу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усик думає над завершенням кар'єри
Олександр Усик думає про завершення спортивної кар'єри. В інтерв'ю YouTube-каналу USYK17 чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкому дивізіоні розповів, скільки боїв у професіоналах готовий ще провести.
За словами українського боксера, він має намір ще тричі вийти на ринг, а потім – повісить рукавички на цвях.
"Після другого бою із Джошуа я максимум можу бути піковим ще три поєдинки. Три підготовки. Я думаю про бої з Ф'юрі, Канело і на Олімпійському – до зустрічі. Канело хотів боксувати, але це буде фрик-бій. А щоб бабки зліпити. Чом би й ні? Я ж кажу, чисто лаве", – заявив Усик.
Раніше повідомлялось, що Усик переміг Джошуа у бою за статус чемпіона світу.
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