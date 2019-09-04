Помер український актор Петро Бенюк
"Сьогодні з життя пішов видатний актор театру та кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не полишала свого кумира ніколи... Його талант був справжньою окрасою Національного театру імені Марії Заньковецької... Сумуємо", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook Національний український академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові.
Петро Михайлович Бенюк народився 4 березня 1946 року у селищі Битків Надвірнянського району на Прикарпатті. Старший брат актора Богдана Бенюка.
Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого.
Працював у Львівському Національному академічному українському драмтеатрі ім. М.Заньковецької. Народний артист України (1996 рік). Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Зіграв у фільмах "Голод-33" (1991), "Тарас Шевченко: Заповіт" (1992), "Злочин із багатьма невідомими" (1993), "Вперед, за скарбами гетьмана" (1993), серіалі "Рокслана. Улюблена дружина Халіфа" (1997) та інших.
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