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Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США

Втручання РФ у вибори не є чимось новим
Держсекретар США Майк Помпео очікує, що Росія буде десятиліттями намагатись втрутитись в американські вибори.
Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США Майк Помпео. Фото: АР

"Маємо очікувати, що і в 2050 році росіяни все ще будуть це робити", - наголосив держсекретар США американському виданню The Hill Бобу Кюсаку, інформує "Голос Америки"

За його словами, втручання РФ у вибори не є чимось новим.

"Безсумнівно, вони загрожували нашим виборам у 1974 році, вони втручались у 80-х", - заявив Помпео.

Він підкреслює, що спектр загроз є більшим і надходить не лише з РФ, але і з Китаю, Ірану та недержавних діячів. Ці загрози можуть стосуватись не лише виборів, але й діяльності інфраструктури, включаючи фінансову систему і телекомунікації.

Помпео переконаний, що адміністрація Обами мала робити більше, щоб стримувати російське втручання.

"Росіяни втрутились. Це відбувалось перед виборами 2016 року, звичайно, вони мусили робити все можливе, щоб цьому запобігти", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.

Також, Дональд Трамп заявив про свою перемогу і реабілітацію після публікації розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо змови його команди з Росією перед президентськими виборами в США у 2016 році.

 

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30 04 2019 11:31
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