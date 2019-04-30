Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США

Втручання РФ у вибори не є чимось новим

Держсекретар США Майк Помпео очікує, що Росія буде десятиліттями намагатись втрутитись в американські вибори.

"Маємо очікувати, що і в 2050 році росіяни все ще будуть це робити", - наголосив держсекретар США американському виданню The Hill Бобу Кюсаку, інформує "Голос Америки"

За його словами, втручання РФ у вибори не є чимось новим.

"Безсумнівно, вони загрожували нашим виборам у 1974 році, вони втручались у 80-х", - заявив Помпео.

Він підкреслює, що спектр загроз є більшим і надходить не лише з РФ, але і з Китаю, Ірану та недержавних діячів. Ці загрози можуть стосуватись не лише виборів, але й діяльності інфраструктури, включаючи фінансову систему і телекомунікації.

Помпео переконаний, що адміністрація Обами мала робити більше, щоб стримувати російське втручання.

"Росіяни втрутились. Це відбувалось перед виборами 2016 року, звичайно, вони мусили робити все можливе, щоб цьому запобігти", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.