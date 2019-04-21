Понад 50 громадських організацій занепокоєні позицією Зеленського щодо медичної реформи

Громадські організації звертаються до Зеленського з вимогою публічно визначити свою позицію щодо трьох питань

Понад 50 громадських організацій звернулися до кандидата у президенти України Володимира Зеленського з проханням роз’яснити свою позицію щодо медичної реформи, яку зараз впроваджує Міністерство охорони здоров’я.

"Ми були шоковані Вашою оцінкою трансформації системи охорони здоров’я під час дебатів кандидатів у Президенти", - йдеться у заяві опублікованій на сторінці ГО "Пацієнти України".

Необхідні для проведення медичної реформи закони приймалися Верховною Радою з 22 спроби завдяки зусиллям нинішньої команди Міністерства охорони здоров’я України. Система, яку впроваджує мінстерство, отримала повну підтримку Всесвітньої організації охорони здоров’я та позитивну оцінку від експертів з європейських країн, нагадують активісти.

"Перший етап реформи - реформа сімейної медицини - розпочався у 2018 році та відбувся в декілька разів швидше, ніж аналогічні зміни в країнах Європи. Свого сімейного лікаря обрали 27 мільйонів Українців. 70% наших співгромадян задоволені своїм вибором. Тисячі сімейних лікарів уже відчули ефект першого етапу реформи і отримали зарплати в 3-5 разів разів вищі, ніж раніше", - йдеться у заяві.

Завершальний етап реформи - впровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в лікарнях - розпочинається у 2020 році.

"Це дозволить остаточно відійти від старої радянської системи, зламати хребет корупції в лікарнях і створити здорові умови для взаємодії лікаря та пацієнта. Досвід країн Європи демонструє, що цей етап буде складнішим, ніж перший. Бо є проблеми, і головна з них – бюджет", - зазначають активісти.

Сьогодні охорона здоров’я фінансується у розмірі 3% ВВП, незважаючи на те, що в Законі є пряма норма, яка зобов’язує виділяти на охорону здоров’я 5% ВВП, на рівні країн Європи, нагадують вони.

"Реалізація цієї вимоги Закону дозволить впровадити зміни в лікарнях набагато швидше і суттєво підняти зарплати лікарів", - йдеться у заяві.

Громадські організації звертаються до Зеленського з вимогою публічно визначити свою позицію щодо трьох питань: