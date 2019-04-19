Зеленський про медреформу: "Яка це нафіг реформа?"
"Якщо ліків якісних немає, якщо цін доступних на ліки немає, якщо нормальних умов у лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає - яка це нафіг реформа?", - заявив він під час президентських дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський".
Слова Зеленського прокоментувала в Facebook міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Не знаю, чи виграє Зеленський вибори. Але він точно не зупинить медичну реформу", - написала вона.
Супрун наголосила, що медреформа потрібна "щонайменше 27 млн українців, 24,5 тис. лікарів і 1886 медичним закладам", які до неї вже приєдналися.
Нагадаємо, що в 2018 році в Україні стартувала реформа системи охорони здоров'я за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Поки що вона стосується тільки первинної медицини.
У 2020 році реформа повинна охопити інші рівні медичної допомоги.
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