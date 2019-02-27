Уряд оголосив про запуск пілотного проекту другого етапу медреформи

Експеримент проведуть у Полтавській області у квітні-грудні

Кабінет Міністрів 27 лютого оголосив про запуск пілотного проекту реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медгарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Місцем проведення експерименту вибрали Полтавську область, він пройде з 1 квітня по 31 грудня.

Кабмін також затвердив порядок проведення пілотного проекту, який визначає умови, комунальні установи, де реалізується проект, тарифи і коректувальні коефіцієнти, а також порядок використання коштів.

Договір про медобслуговування укладатимуть з учасниками в електронній формі, але за межами електронної системи охорони здоров'я, оскільки необхідний функціонал ще не розроблено.

У рамках пілотного проекту Національна служба здоров'я буде оплачувати медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги (в тому числі і на денному стаціонарі) за тарифом у вигляді глобальної ставки за медобслуговування пацієнтів.

Ставку розраховано для кожного медичного закладу окремо, з огляду на історичні дані попередніх років діяльності і суми фінансування медичної субвенції того чи іншого закладу охорони здоров'я.

Базовий розмір ставки за пролікований випадок становить 1623 гривні. Вагові коефіцієнти діагностично спорідненої групи дорівнюватимуть від 0,263 до 6,117 залежно від тяжкості випадків і ресурсів лікування захворювань відповідних діагностично споріднених груп (трудових витрат, ліків і медвиробів, обладнання).

Документ передбачає, що Нацслужби здоров'я здійснюватиме оплату послуг вторинної медичної допомоги за договорами про медобслуговування населення на підставі звітів, які подають надавачі медпослуг в електронній формі.

Нагадаємо, 2018 року в Україні стартувала реформа системи охорони здоров'я за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Поки що вона стосується тільки первинної медицини.

У 2020 році реформа повинна охопити інші рівні медичної допомоги.