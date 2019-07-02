Медреформа охопила 97% медустанов первинки

Решта лікарень можуть підписати договори до 20 листопада 2019 року

Національна служба здоров'я України уклала договори з 1185 медичними установами, що становить 97% комунальних медустанов первинки. Заклади, які не встигли підписати договір з НСЗУ, можуть подати заяву до 20 листопада 2019 року.

Національна служба здоров'я України в січні виплатила медичним установам за договорами 1,35 млрд гривень. З них 6,45 млн грн - приватним медичним установам і лікарям, які відкрили приватну практику (лікарі-ФОП), повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Лідером за сумою виплат став Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №2 Мелітопольської міської ради, який отримав 5,7 млн грн. На другому місці ЦПМСД №1 м. Кропивницького - НСЗУ за договором виплатила 4,79 млн грн.

НСЗУ отримала заяви від 1207 медичних установ, у яких працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. З них 10 були відхилені через невідповідність. 10 установ не мають ліцензії, три заклади ще не підписали договір, три заклади в заявах припустилися помилок, чотири приватні медичні установи вирішили відкласти співпрацю.

Ті заклади, які ще не уклали договір з Національною службою здоров'я України, можуть подати заяву до 20 листопада 2019: https://bit.ly/2BoPAUh. НСЗУ укладає договори з медичними установами і комунальної, і приватної форми власності.

Щоб почати співпрацю за договором з НСЗУ, медичний заклад має:

автономізуватися (обов'язкова умова для комунальних закладів)

зареєструватися в Електронній системі охорони здоров'я;

мати необхідне оснащення;

подати заяву в НСЗУ;

підписати договір.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я була створена в березні 2018 року. За дев'ять місяців роботи НСЗУ виплатила за договорами медустановам за надані послуги 3500000000 грн.

Під час третьої хвилі підписання договорів з медичними установами первинної медичної допомоги отримала від них 1207 заявок.