Понад 50 ракет із Лівану випущено по півночі Ізраїлю

Численні ракетні сирени лунають у районі Галілеї, неподалік від кордону з Ліваном.

З Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання "Хезболла" — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.

Численні ракетні сирени лунають у районі Галілеї, неподалік від кордону з Ліваном.

Про це пишуть Al Jazeera і The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю каже, що частину ракет вдалося перехопити, а решта впали на відкритій місцевості. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань.

У Цахал додали, що перед цим ізраїльські сили ППО збили два безпілотники. Крім того, Ізраїль у відповідь атакував місця на півдні Лівану, звідки здійснювалися пуски ракет.

Повітряну тривогу на півночі Ізраїлю оголошували щонайменше двічі. У мережі також зʼявилися ролики, на яких видно роботу ізраїльської ППО.

Тим часом США відправляють підкріплення на Близький Схід через побоювання нападу Ірану на Ізраїль. Іран, своєю чергою, закликає Білий дім не втручатися у його конфлікт з Ізраїлем та погрожує атакувати американські бази у відповідь.

Як зазначило одне з джерел Axios, незрозуміло, чи Іран погрожує атакувати військові бази США в регіоні, якщо вони допоможуть Ізраїлю перехопити запущені ракети, чи тільки якщо вони візьмуть участь в ударі, якого Ізраїль завдасть у відповідь. Водночас інше джерело видання зазначило, що військові бази США атакують, тільки якщо американці прямо приєднаються до ізраїльського контрудару.

Ізраїль готується до удару від Ірану в найближчі 48 годин. Очікують, що Ізраїль атакують за допомогою балістичних ракет і безпілотників. За джерелами видання, цілями стануть урядові обʼєкти.