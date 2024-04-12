Пентагон перекидає додаткові сили на Близький Схід через загрозу Ірану – CNN

Пентагон працює над посиленням протиповітряної оборони американських військ, дислокованих в Іраку і Сирії.

Пентагон перекидає додаткові ресурси в регіон Близького Сходу, оскільки Ізраїль і США готуються до можливого нападу Ірану на ізраїльські об'єкти в країні та в регіоні в цілому.

Про це повідомляє CNN.

За словами анонімного американського чиновника, даний крок спрямований на "посилення регіональних зусиль зі стримування і посилення захисту американських військ".

Пентагон працює над посиленням протиповітряної оборони американських військ, дислокованих в Іраку і Сирії, які з жовтня по лютий вже понад 100 разів піддавалися атакам з боку підтримуваних Іраном маріонеткових сил.

США не очікують, що Іран нападе на американські сили в рамках відплати, проте про всяк випадок передислоковують сили.

Нагадаємо, Тель-Авів готується до прямої атаки Тегерана на південь або північ Ізраїлю вже в найближчі 24-48 годин, повідомила людина, знайома з цим питанням. Однак джерело, поінформоване іранським керівництвом, сказало, що, хоча плани нападу обговорюються, остаточного рішення не ухвалено. Іран публічно пригрозив відплатою за атаку минулого тижня в Дамаску, яку Тегеран назвав ізраїльським авіаударом по дипломатичній будівлі. Внаслідок удару загинули високопоставлені іранські військові, в тому числі високопоставлений член елітного підрозділу Корпусу вартових Ісламської революції "Кудс".