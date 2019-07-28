Понад 70 рейсів у Барселоні скасували через страйк

В аеропорту Барселони у неділю скасували 73 авіарейси через страйк наземного персоналу авіакомпанії Iberia

Страйк співробітників аеропорту триває другий день. При цьому уряд Іспанії зобов'язав Iberia надавати мінімальний рівень послуг.

В суботу через страйк скасували 62 авіарейси. Окрім того, до них додалося ще 32, які скасували через погану погоду в Барселоні, інформує "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Співробітники авіакомпанії вимагають поліпшення умов праці. Наразі працівникам не вдалося домовитися з керівництвом про задоволення їхніх вимог.

Міжнародний аеропорт Барселони — найбільший аеропорт Каталонії, другий за розміром в Іспанії після мадридського Барахаса.

Нагадаємо, напередодні ввіаперевізник Scandinavian Airlines через страйк пілотів скасував у четвер 709 рейсів, що вплинуло на 54 тисячі мандрівників.

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