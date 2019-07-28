CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтрайк співробітників аеропорту триває другий день. При цьому уряд Іспанії зобов'язав Iberia надавати мінімальний рівень послуг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 70 рейсів у Барселоні скасували через страйк
В аеропорту Барселони у неділю скасували 73 авіарейси через страйк наземного персоналу авіакомпанії Iberia
Фото: aviarf.ru
В суботу через страйк скасували 62 авіарейси. Окрім того, до них додалося ще 32, які скасували через погану погоду в Барселоні, інформує "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.
Співробітники авіакомпанії вимагають поліпшення умов праці. Наразі працівникам не вдалося домовитися з керівництвом про задоволення їхніх вимог.
Міжнародний аеропорт Барселони — найбільший аеропорт Каталонії, другий за розміром в Іспанії після мадридського Барахаса.
Нагадаємо, напередодні ввіаперевізник Scandinavian Airlines через страйк пілотів скасував у четвер 709 рейсів, що вплинуло на 54 тисячі мандрівників.
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