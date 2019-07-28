Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський закликає предстоятелів церков до діалогу

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх із Днем хрещення Київської Русі-України та закликав предстоятелів церков до діалогу для об'єднання українців
Про це глава української держави написав у Twitter.
Зеленський закликає предстоятелів церков до діалогу Фото: ТАСС / Петро Сівков

"Вітаю всіх із Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, її зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!", — йдеться у повідомленні Зеленського, йдеться в "Громадське". 

Нагадаємо, 28 липня віряни Православної церкви України пройдуть хресною ходою центром Києва на честь 1031-ої річниці Хрещення Русі.

Священики та віряни ПЦУ планують пройти ходою від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру.

Напередодні у Києві на Володимирській гірці напередодні розпочалася хресна хода Української Православної Церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі.

Додамо, що у хресній ході в центрі Києва з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України взяли участь близько 30 тисяч людей.

Читайте також: Медведєв вчергове відвідає анексований Крим 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2019 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.