Зеленський закликає предстоятелів церков до діалогу

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх із Днем хрещення Київської Русі-України та закликав предстоятелів церков до діалогу для об'єднання українців

Про це глава української держави написав у Twitter.

"Вітаю всіх із Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, її зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!", — йдеться у повідомленні Зеленського, йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, 28 липня віряни Православної церкви України пройдуть хресною ходою центром Києва на честь 1031-ої річниці Хрещення Русі.

Священики та віряни ПЦУ планують пройти ходою від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру.

Напередодні у Києві на Володимирській гірці напередодні розпочалася хресна хода Української Православної Церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі.

Додамо, що у хресній ході в центрі Києва з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України взяли участь близько 30 тисяч людей.

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