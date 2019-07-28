Медведєв вчергове відвідає анексований Крим

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв планує відвідати анексований Севастополь 28 і 29 липня "з робочою поїздкою"

Крім того, на нараді планують бути присутніми заступників голови уряду Росії Дмитро Козак, повноважний представник президента Росії в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, міністр освіти Росії Ольга Васильєва, міністр культури Росії Володимир Мединський.

"28 липня голова уряду відвідає парад кораблів та військово-спортивне свято на честь Дня Військово-морського флоту Росії. 29 липня Дмитро Медведєв порвдее араду про хід реалізації національних проектів (програм) на території Криму і Севастополя у сфері охорони здоров’я, освіти і культури", – йдеться в заяві на сайті уряду Росії, йдеться в "Радіо Свобода".

Очікується, що в рамках поїздки Медведєв зустрінеться з підконтрольним Кремлю "головою Криму" Сергієм Аксьоновим і виконувачем обов’язків російського губернатора Севастополя Михайлом Развожаєвим.

Наразі немає реакції відповідних відомств України щодо цієї інформації.

У липні 2018 року Міністерство закордонних справ України висловлювало протест у зв’язку з приїздом Медведєва на анексований півострів.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, фактична російська влада планує побудувати в анексованому Криму новий слідчий ізолятор на півтори тисячі місць.

Додамо, російська делегація в парламентській асамблеї ОБСЄ не визнає ухвалену сьогодні підсумкову декларацію 28-ї сесії ПА ОБСЄ із засудженням російської анексії Криму і Севастополя та мілітаризації акваторій Чорного і Азовського морів, а також не вважає її положення обов'язковими для виконання.

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