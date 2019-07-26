Росія планує побудувати в Криму нове СІЗО для понад тисячі засуджених
Така інформація з’явилася на російському сайті державних закупівель, інформують у проекті "Радіо Свобода" Крим.Реалії.
Спочатку планують будувати об’єкт на 1,5 тисячі місць площею близько 40,8 тисяч квадратних метрів, потім – ще один на 500 місць, орієнтовна площа сягатиме близько 13,6 тисяч квадратних метрів.
На новий ізолятор витратять близько 3 мільйонів рублів. Кошти виділять з федерального бюджету Росії.
Проблема переповнення слідчих ізоляторів виникла в Криму після початку російської анексії 2014 року. Єдиний слідчий ізолятор розташований у Сімферополі і він переповнений – на це зокрема вказував генеральний прокурор Росії Юрій Чайка та керівництво російської Федеральної служби виконання покарань у Криму.
Нагадаємо, російська делегація в парламентській асамблеї ОБСЄ не визнає ухвалену сьогодні підсумкову декларацію 28-ї сесії ПА ОБСЄ із засудженням російської анексії Криму і Севастополя та мілітаризації акваторій Чорного і Азовського морів, а також не вважає її положення обов'язковими для виконання.
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