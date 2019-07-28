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У Києві проходить хресна хода ПЦУ приурочена 1031-річчю Хрещення Русі, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Віряни Православної церкви України пройдуть хресною ходою центром Києва на честь 1031-ої річниці Хрещення Русі
Фото: rbc.ua
Через це в центрі Києва до 13:30 28 липня обмежено рух транспорту, інформують в "Громадське".
Це перша хресна хода новоствореної єдиної помісної церкви України з нагоди Хрещення Русі. Минулого року її влаштовувала ще Українська православна церква Київського патріархату.
Нагадаємо, у Києві на Володимирській гірці напередодні розпочалася хресна хода Української Православної Церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі.
Додамо, що у хресній ході в центрі Києва з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України взяли участь близько 30 тисяч людей.
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