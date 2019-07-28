У Києві проходить хресна хода ПЦУ приурочена 1031-річчю Хрещення Русі, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Священики та віряни ПЦУ планують пройти ходою від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру.

Через це в центрі Києва до 13:30 28 липня обмежено рух транспорту, інформують в "Громадське".

Це перша хресна хода новоствореної єдиної помісної церкви України з нагоди Хрещення Русі. Минулого року її влаштовувала ще Українська православна церква Київського патріархату.

Нагадаємо, у Києві на Володимирській гірці напередодні розпочалася хресна хода Української Православної Церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі.

Додамо, що у хресній ході в центрі Києва з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України взяли участь близько 30 тисяч людей.

Читайте також: Білорусів позбавили права звільнятися за власним бажанням