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Понад 80% українців вважають мову атрибутом незалежності

"У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян"
Понад 80% громадян України вважають українську мову важливим атрибутом незалежності держави.
Понад 80% українців вважають мову атрибутом незалежності Фото: УНІАН

Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та презентованого 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згоден 81% громадян (51% відповіли "безумовно" і ще 26% - "скоріше, так"), причому так вважають в усіх регіонах України: Західному (95%), Центральному (86%), Південному (71%), Східному (64%)", - йдеться в дослідженні.

Згідно з результатами опитування, абсолютна більшість українців - 80% - згодна і з тим, що всі керівники держави та державні службовці мають у робочий час спілкуватися державною мовою (56% опитаних безумовно згодні з такою позицією, 24% - скоріше за все). Причому, у цьому питанні солідарні жителі всіх регіонів: Західного (96%), Центрального (86%), Південного (71%) і Східного (64%).

Водночас, 79% респондентів вважають, що в українських ЗМІ, принаймні, половина наповнення має бути українською мовою (53% згодні з цим безумовно, 26% - скоріше згодні). Зокрема, у Західному регіоні такої позиції дотримується 96% жителів, у Центральному - 82%, у Східному - 66% і в Південному - 63%.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18-ти років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що згідно з аналітичним оглядом "Становище української мови в Україні у 2019 році", розміщеним у п'ятницю, 46% українців спілкуються вдома завжди або переважно українською мовою, 28% - російською мовою. Водночас 66% громадян України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою, а кількість прихильників ухваленого закону про мову (59%) більше ніж удвічі перевищує кількість його супротивників (27%).

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21 01 2020 16:00
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