Понад 9400 мирних жителів загинули в Україні через російську війну

За даними Національної поліції, загинуло понад 9400 мирних жителів і ще близько 6800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну від атак російських агресорів в Україні загинули вже понад 9400 цивільних жителів. Серед загиблих – майже півтисячі дітей. Близько семи тисяч мирних жителів поранено. Про це в ефірі Національного телемарафону розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"За даними Національної поліції, загинуло понад 9400 мирних жителів і ще близько 6800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина", - зазначив Єнін.

Раніше очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що рф навмисно жорстоко обстрілює українську цивільну інфраструктуру та вбиває людей.