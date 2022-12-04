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Понад 9400 мирних жителів загинули в Україні через російську війну

04 грудня 2022, 19:38
Понад 9400 мирних жителів загинули в Україні через російську війну
Фото: з вільного доступу
За даними Національної поліції, загинуло понад 9400 мирних жителів і ще близько 6800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну від атак російських агресорів в Україні  загинули вже понад 9400 цивільних жителів. Серед загиблих – майже півтисячі дітей. Близько семи тисяч мирних жителів поранено. Про це в ефірі Національного телемарафону розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"За даними Національної поліції, загинуло понад 9400 мирних жителів і ще близько 6800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина", - зазначив Єнін.

Раніше очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що рф навмисно жорстоко обстрілює українську цивільну інфраструктуру та вбиває людей.

 


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