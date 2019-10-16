Попит на електрокари в Україні зріс на 42% і став рекордним

Вказується, що за дев'ять місяців 2019 року було ввезено і зареєстровано майже 5,5 тис електромобілів, з яких 397 комерційних і 5081 легкових

Серед комерційних електромобілів найбільшим попитом користувалися RENAULT Kangoo Z.E. (з початку 2019 року було придбано 363 авто цієї моделі).

За січень-вересень 2019 року попит на комерційну техніку, яка працює винятково на електротязі, зріс удвічі, а на легкові електромобілі - на 42%, повідомляє "Економічна Правда".

Вказується, що за дев'ять місяців 2019 року було ввезено і зареєстровано майже 5,5 тис електромобілів, з яких 397 комерційних і 5081 легкових.

Як зазначено, 91% з усіх зареєстрованих електромобілів вже були в експлуатації. Найбільш популярними стали машини віком до 5 років - таких придбано 52% від зазначеного обсягу, частка автомобілів старше 5 років становила 39%.

Серед легкових електрокарів найпопулярнішою була марка NISSAN Leaf (за січень-вересень 2019 року було придбано 2,5 тисячі машин цієї моделі). На другому місці - TESLA Model S (435 одиниць), на третьому - BMW i3 (276 одиниць).

Серед комерційних електромобілів найбільшим попитом користувалися RENAULT Kangoo Z.E. (з початку 2019 року було придбано 363 авто цієї моделі).

Нагадаємо, що електромобілі шкодять екології більше, ніж звичайні авто