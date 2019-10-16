Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Попит на електрокари в Україні зріс на 42% і став рекордним

Вказується, що за дев'ять місяців 2019 року було ввезено і зареєстровано майже 5,5 тис електромобілів, з яких 397 комерційних і 5081 легкових
Серед комерційних електромобілів найбільшим попитом користувалися RENAULT Kangoo Z.E. (з початку 2019 року було придбано 363 авто цієї моделі).
Попит на електрокари в Україні зріс на 42% і став рекордним Фото: belta.by

За січень-вересень 2019 року попит на комерційну техніку, яка працює винятково на електротязі, зріс удвічі, а на легкові електромобілі - на 42%, повідомляє "Економічна Правда".

Вказується, що за дев'ять місяців 2019 року було ввезено і зареєстровано майже 5,5 тис електромобілів, з яких 397 комерційних і 5081 легкових.

Як зазначено, 91% з усіх зареєстрованих електромобілів вже були в експлуатації. Найбільш популярними стали машини віком до 5 років - таких придбано 52% від зазначеного обсягу, частка автомобілів старше 5 років становила 39%.

Серед легкових електрокарів найпопулярнішою була марка NISSAN Leaf (за січень-вересень 2019 року було придбано 2,5 тисячі машин цієї моделі). На другому місці - TESLA Model S (435 одиниць), на третьому - BMW i3 (276 одиниць).

Серед комерційних електромобілів найбільшим попитом користувалися RENAULT Kangoo Z.E. (з початку 2019 року було придбано 363 авто цієї моделі). 

Нагадаємо, що електромобілі шкодять екології більше, ніж звичайні авто

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2019 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.