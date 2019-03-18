ПОЛІТИКА НОВИНИВипробування відбудуться у середу, 20 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко анонсував випробування нових ударних безпілотників
"Сила війська зростає щодня, щотижня, воно отримує нову зброю. Відкрию вам таємницю: післязавтра вирушаю на випробування нових ударних безпілотників"
Фото: reuters.com
Президент Петро Порошенко повідомив, що в середу, 20 березня, відбудуться випробування нових ударних безпілотників, повідомляє LB.ua.
"Сила війська зростає щодня, щотижня, воно отримує нову зброю. Відкрию вам таємницю: післязавтра вирушаю на випробування нових ударних безпілотників", - сказав Порошенко.
Туреччина надала Україні ударний безпілотний комплекс "Брейкдар". А Збройні сили України випробували новий спеціальний радіокомплекс, мета якого - протидія БПЛА.
Нагадаємо, що українські військові збили безпілотник бойовиків на Авдіївському напрямку.
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