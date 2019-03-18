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Порошенко анонсував випробування нових ударних безпілотників

"Сила війська зростає щодня, щотижня, воно отримує нову зброю. Відкрию вам таємницю: післязавтра вирушаю на випробування нових ударних безпілотників"
Випробування відбудуться у середу, 20 березня.
Порошенко анонсував випробування нових ударних безпілотників Фото: reuters.com

Президент Петро Порошенко повідомив, що в середу, 20 березня, відбудуться випробування нових ударних безпілотників, повідомляє LB.ua.

"Сила війська зростає щодня, щотижня, воно отримує нову зброю. Відкрию вам таємницю: післязавтра вирушаю на випробування нових ударних безпілотників", - сказав Порошенко.

Туреччина надала Україні ударний безпілотний комплекс "Брейкдар". А Збройні сили України випробували новий спеціальний радіокомплекс, мета якого - протидія БПЛА.

Нагадаємо, що українські військові збили безпілотник бойовиків на Авдіївському напрямку.

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18 03 2019 20:10
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