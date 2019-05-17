Порошенко дав громадянство сестрі Сенцова і екс-депутату Росії
"Здійснилося! Я громадянка України!", - написала сестра Сенцова у Facebook, повідомляє УП.
Пономарьов відзначив, що це означатиме новий етап у його житті і є великою честю.
"Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України – Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю", - написав екс-депутат Держдуми РФ.
Пономарьов додав, що буде використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету "для зростання добробуту українців".
"Впевнений, що процвітання України – це ключ до змін у Росії", - підсумував Пономарьов.
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