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Порошенко дав громадянство сестрі Сенцова і екс-депутату Росії

Пономарьов додав, що буде використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни,
Президент Петро Порошенко дав громадянство України сестрі політв’язня Росії Олега Синцова Наталі Каплан і екс-депутату Держдуми РФ, бізнесмену Іллі Пономарьову.
Порошенко дав громадянство сестрі Сенцова і екс-депутату Росії Ілля Пономарьов. Фото: Natasha Mozgovaya/facebook.com

"Здійснилося! Я громадянка України!", - написала сестра Сенцова у Facebook, повідомляє УП.

Пономарьов відзначив, що це означатиме новий етап у його житті і є великою честю.

"Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України – Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю", - написав екс-депутат Держдуми РФ.

Пономарьов додав, що буде використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету "для зростання добробуту українців".

"Впевнений, що процвітання України – це ключ до змін у Росії", - підсумував Пономарьов.

 

 
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17 05 2019 17:07
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