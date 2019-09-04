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Порошенко: Фейк про мою нібито алкогольну залежність поширює російська пропаганда

Глава держави розповів, звідки взялися чутки про його алкогольну залежність
Президент України Петро Порошенко заявив, що фейк про його нібито алкогольну залежність поширює російська пропаганда.
Порошенко: Фейк про мою нібито алкогольну залежність поширює російська пропаганда

В ефірі телеканалу ICTV він розповів, що за 35 років спільного життя зі своєю дружиною Мариною Порошенко, вона єдиний раз бачила його п'яним - "і то, до весілля"

"Я стверджую, що вона, найближча мені людина, не бачила мене ніколи п'яним", - зазначив президент.

Він додав, що з подивом сприйняв пропозицію шоумена Володимира Зеленського здати аналізи на алкогольну і наркотичну залежність.

"Я був дещо здивований, тому що це фейки російської пропаганди, що Порошенко п'є", - пояснив він.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що готовий здати свої аналізи на перевірку незалежній міжнародній організації, як запропонував боксер Володимир Кличко.

Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові. Наркотиків лабораторія "Євролаб" не виявила. Проте в першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня. Згодом шоумен виправив його на 5 число. 

У клініці "Євролаб", де кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи, кажуть, що у результатах помилково вказали невірну дату забору крові.

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09 04 2019 12:08
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