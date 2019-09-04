Порошенко: Фейк про мою нібито алкогольну залежність поширює російська пропаганда
В ефірі телеканалу ICTV він розповів, що за 35 років спільного життя зі своєю дружиною Мариною Порошенко, вона єдиний раз бачила його п'яним - "і то, до весілля".
"Я стверджую, що вона, найближча мені людина, не бачила мене ніколи п'яним", - зазначив президент.
Він додав, що з подивом сприйняв пропозицію шоумена Володимира Зеленського здати аналізи на алкогольну і наркотичну залежність.
"Я був дещо здивований, тому що це фейки російської пропаганди, що Порошенко п'є", - пояснив він.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що готовий здати свої аналізи на перевірку незалежній міжнародній організації, як запропонував боксер Володимир Кличко.
Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові. Наркотиків лабораторія "Євролаб" не виявила. Проте в першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня. Згодом шоумен виправив його на 5 число.
У клініці "Євролаб", де кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи, кажуть, що у результатах помилково вказали невірну дату забору крові.
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