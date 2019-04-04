Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко кличе Зеленського разом здавати аналізи

Порошенко завтра о 9 годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський
У штабі кандидата у президенти чинного глави держави Петра Порошенка заявили, що Порошенко буде чекати кандидата у президенти Володимира Зеленського зранку 5 квітня для здачі аналізів, у тому числі на вживання алкоголю і наркотиків.
Порошенко кличе Зеленського разом здавати аналізи

"В рамках підготовки до дебатів, Петро Порошенко завтра о 9 годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на вживання алкоголю і наркотиків", - сказав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, інформує "Громадське".

За його словами, якщо Зеленського не буде, то Порошенко сам здасть аналізи і поїде у справах.

Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2019 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.