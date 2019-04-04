Порошенко кличе Зеленського разом здавати аналізи

У штабі кандидата у президенти чинного глави держави Петра Порошенка заявили, що Порошенко буде чекати кандидата у президенти Володимира Зеленського зранку 5 квітня для здачі аналізів, у тому числі на вживання алкоголю і наркотиків.

"В рамках підготовки до дебатів, Петро Порошенко завтра о 9 годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на вживання алкоголю і наркотиків", - сказав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, інформує "Громадське".

За його словами, якщо Зеленського не буде, то Порошенко сам здасть аналізи і поїде у справах.

Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів. У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.