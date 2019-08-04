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Порошенко: Наркозалежний не може очолювати країну і армію

Наркотична залежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці, заявив президент
Президент Петро Порошенко заявив, що вважає великою загрозою підозри в тому, що кандидатом або навіть президентом, верховним головнокомандуючим ВСУ може стати людина, можливо, має наркотичну залежність.
Порошенко: Наркозалежний не може очолювати країну і армію Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"У тому, щоб зняти ці питання, зацікавлені обидва кандидати, в цьому зацікавлений кожен українець, який робить свідомий вибір рівно через два тижні", - сказав Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".

Президент підкреслив, що наркотична залежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці.

"Кожен українець повинен отримати абсолютно чітку відповідь і по Порошенко, і по Зеленському. Це їх право. А права українців треба поважати", - сказав Порошенко.

Президент має намір пройти тести Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на початку наступного тижня.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові. Наркотиків лабораторія "Євролаб" не виявила. Проте в першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня. Згодом шоумен виправив його на 5 число. 

У клініці "Євролаб", де кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи, кажуть, що у результатах помилково вказали невірну дату забору крові.

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08 04 2019 12:17
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