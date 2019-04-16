Порошенко особисто створював проблеми для розслідування справ Майдану, - Горбатюк

Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк вважає, що президент Петро Порошенко "створював проблеми" при розслідуванні справ Майдану.

"Що я можу відповісти президенту на такі звинувачення? Насправді, всі роки, починаючи з 2015-го, звітуючи про роботу, я постійно заявляв про проблеми, які супроводжують розслідування. У тому числі - говорив про відповідальність або неприйняття того ж президента. Якби було бажання допомагати - то за цей час можна було приєднатися (до розслідування, - ред.). А згадувати нібито винних під час передвиборної гонки - не має нічого спільного з бажанням допомагати. це просто бажання знайти когось "крайнього" не озвучуючи при цьому проблем ", - заявив Горбатюк в коментарі LB.ua, коментуючи слова Порошенка про неефективне розслідування.

Він також підкреслив, що президент "повинен розуміти проблеми і перешкоди в розслідуванні".

"Найбільша проблема стосується судового розгляду, де у нас величезна кількість обвинувальних актів, які розглядаються в судах роками, але не мають свого завершення. Якраз тут - відповідальність керівництва держави, оскільки всі п'ять років його каденції чи не половина судів - не укомплектовано або не продовжено термін каденції суддів, що відповідно збільшує навантаження на суди і унеможливлює розгляд справ в короткі терміни ", - сказав Горбатюк. "Друга проблема - це діяльність Вищої ради правосуддя, куди ми неодноразово писали скарги на затягування розгляду і порушення законодавства суддями. Але на практиці - жодної реакції з їх боку. А в раді - також представники Президента. Третя проблема - це законодавче забезпечення процесу, це прийняття змін до законодавства протягом п'яти років, які шкодили розслідуванню і створювали підстави для знищення самих справ виключно з процедурних моментів, це і так звані "поправка Лозового", втрата повноважень слідчих, які розслідують майданівські справи. Але Президент ці закони підписував. Таким чином, Президент особисто створював проблеми для розслідування справ Майдану ", - додав він. При цьому Горбатюк запевнив, що "робота у нас ніколи не зупинялася, не дивлячись на всі ті проблеми, які нам створювали". Нагадаємо, виступаючи в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, президент Петро Порошенко заявив, що відповідальність за незадовільний розслідування справ Майдану несе Горбатюк.

Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.