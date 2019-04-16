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Порошенко особисто створював проблеми для розслідування справ Майдану, - Горбатюк

Начальник управління спецрозслідування ГПУ прокоментував слова президента про неефективне розслідування
Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк вважає, що президент Петро Порошенко "створював проблеми" при розслідуванні справ Майдану.
Порошенко особисто створював проблеми для розслідування справ Майдану, - Горбатюк Фото: hromadske.ua

"Що я можу відповісти президенту на такі звинувачення? Насправді, всі роки, починаючи з 2015-го, звітуючи про роботу, я постійно заявляв про проблеми, які супроводжують розслідування. У тому числі - говорив про відповідальність або неприйняття того ж президента. Якби було бажання допомагати - то за цей час можна було приєднатися (до розслідування, - ред.). А згадувати нібито винних під час передвиборної гонки - не має нічого спільного з бажанням допомагати. це просто бажання знайти когось "крайнього" не озвучуючи при цьому проблем ", - заявив Горбатюк в коментарі LB.ua, коментуючи слова Порошенка про неефективне розслідування.

Він також підкреслив, що президент "повинен розуміти проблеми і перешкоди в розслідуванні".

"Найбільша проблема стосується судового розгляду, де у нас величезна кількість обвинувальних актів, які розглядаються в судах роками, але не мають свого завершення. Якраз тут - відповідальність керівництва держави, оскільки всі п'ять років його каденції чи не половина судів - не укомплектовано або не продовжено термін каденції суддів, що відповідно збільшує навантаження на суди і унеможливлює розгляд справ в короткі терміни ", - сказав Горбатюк.

"Друга проблема - це діяльність Вищої ради правосуддя, куди ми неодноразово писали скарги на затягування розгляду і порушення законодавства суддями. Але на практиці - жодної реакції з їх боку. А в раді - також представники Президента. Третя проблема - це законодавче забезпечення процесу, це прийняття змін до законодавства протягом п'яти років, які шкодили розслідуванню і створювали підстави для знищення самих справ виключно з процедурних моментів, це і так звані "поправка Лозового", втрата повноважень слідчих, які розслідують майданівські справи. Але Президент ці закони підписував. Таким чином, Президент особисто створював проблеми для розслідування справ Майдану ", - додав він.

При цьому Горбатюк запевнив, що "робота у нас ніколи не зупинялася, не дивлячись на всі ті проблеми, які нам створювали".

Нагадаємо, виступаючи в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, президент Петро Порошенко заявив, що відповідальність за незадовільний розслідування справ Майдану несе Горбатюк.

Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.

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