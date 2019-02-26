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Порошенко підписав закон про заборону російських спостерігачів на виборах

Про це свідчить статус закону на сайті Верховної Ради
Президент України Петро Порошенко підписав закон, який забороняє в Україні російських спостерігачів на виборах.
Порошенко підписав закон про заборону російських спостерігачів на виборах Фото: afp.com

26 лютого закон повернуто з підписом президента, інформує Hromadske.

Відтепер офіційними спостерігачами на президентських, парламентських та місцевих виборах не можуть бути громадяни країни, яку Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом. А також громадяни, участь у процесі спостереження яких ініціювала Росія.

У пояснювальній записці закону зазначено, що проект розробили "з метою мінімізації ризиків та загроз втручання Росії у проведенні виборів в Україні".

Ініціатори законопроекту вказали з посиланням на Службу безпеки України, що Росія готує "безпрецедентне втручання у вибори в Україні" та розраховує витратити на роботу своїх спецслужб близько 350 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.

Додамо, ЦВК зареєструвала вже 357 міжнародних спостерігачів.

 
 
 
 
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26 02 2019 11:54
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