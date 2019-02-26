Порошенко підписав закон про заборону російських спостерігачів на виборах
26 лютого закон повернуто з підписом президента, інформує Hromadske.
Відтепер офіційними спостерігачами на президентських, парламентських та місцевих виборах не можуть бути громадяни країни, яку Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом. А також громадяни, участь у процесі спостереження яких ініціювала Росія.
У пояснювальній записці закону зазначено, що проект розробили "з метою мінімізації ризиків та загроз втручання Росії у проведенні виборів в Україні".
Ініціатори законопроекту вказали з посиланням на Службу безпеки України, що Росія готує "безпрецедентне втручання у вибори в Україні" та розраховує витратити на роботу своїх спецслужб близько 350 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.
Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.
Додамо, ЦВК зареєструвала вже 357 міжнародних спостерігачів.
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