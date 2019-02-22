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ЦВК зареєструвала вже 357 міжнародних спостерігачів

Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК 22 лютого
Центральна виборча комісія зареєструвала дев’ять офіційних спостерігачів від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES) під час виборів Президента України 31 березня.
ЦВК зареєструвала вже 357 міжнародних спостерігачів Фото: electioninfo.org.ua

Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК у п’ятницю ввечері, повідомляє "Укрінформ".

Таким чином, станом на 22 лютого 2019 року ЦВК зареєструвала 357 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Додамо, що направлення Росією своїх спостерігачів до місії ПА ОБСЄ з моніторингу за президентськими виборами в Україні є недоцільним з огляду на існуючі реалії.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.

 

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22 02 2019 19:51
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