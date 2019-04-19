Порошенко попередив про можливість Майдану після перемоги Зеленського

Президент Петро Порошенко допускає, що в разі перемоги на президентських виборах шоумена Володимира Зеленського в країні висока ймовірність реваншу старих сил, що у перспективі може спровокувати народні хвилювання і черговий "Майдан".

"Країна під загрозою реваншу,... тому що під цією обгорткою, під цією "овечою шкурою" прийдуть справжні "вовки". І я противник того, щоб Україна платила таку ціну, виводячи людей на Майдан. І це буде вже інший Майдан", - заявив глава держави під час Національних дебатів у студії "Суспільного телебачення".

"Я пишаюся тим, що під час моєї президентської каденції нам вдалося цього уникнути", - додав він.

Нагадаємо, що під час дебатів Президент заявив, що не вірить в те, що Зеленський "мріє здати Україну Росії", однак, така мрія, за словами Порошенка, є у Путіна.