НОВИНИПрезидент Петро Порошенко підписав укази, якими призначив на посади 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду
Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа
Фото: afp.com
"38 нових суддів приступають до виконання обов'язків в абсолютно новому суді... У вас є всі важелі та інструменти, щоби бути успішними", - сказав Порошенко, інформує Hromadske.
За словами Порошенка, попри те що суд ще не створений, для його діяльності вже виділені відповідні приміщення.
"Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився про склад суду... Я радий, що в суді працюватимуть і судді, і науковці і адвокати", - зазначив президент.
Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.
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