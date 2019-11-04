Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду

Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа

Президент Петро Порошенко підписав укази, якими призначив на посади 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

"38 нових суддів приступають до виконання обов'язків в абсолютно новому суді... У вас є всі важелі та інструменти, щоби бути успішними", - сказав Порошенко, інформує Hromadske.

За словами Порошенка, попри те що суд ще не створений, для його діяльності вже виділені відповідні приміщення.

"Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився про склад суду... Я радий, що в суді працюватимуть і судді, і науковці і адвокати", - зазначив президент.

Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.