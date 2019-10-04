Порошенко відхрестився від корупції в оборонному комплексі
"Я підкреслюю, що ні до яких корупційних схем президент Петро Порошенко не був причетний. Я стверджую і наголошую на цьому. Мені не було відомо ні про які корупційні схеми. І я з абсолютно чистою совістю сьогодні вам це кажу і чесно дивлюся в очі в тому числі і правоохоронних органів", - заявив Порошенко, коментуючи резонансні журналістські розслідування, які з'явилися незадовго до виборів, зокрема про корупцію в "Укроборонпромі", повідомляє LB.ua.
Президент також обурився тим, що розслідування корупції в "Укроборонпромі" триває з 2016 року, але справа досі не в суді, а витік з правоохоронних органів стався за тиждень до виборів.
САП звинуватила НАБУ в небажанні розслідувати справи щодо "Укроборонпрому"
"Чого ви чекали три роки? Що вам ще було потрібно, і чому справа не в суді? Це питання до НАБУ, до САП, до всіх правоохоронних органів", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, що 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, в якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-"прокладки" поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.
Поки що з усієї трійки затриманий тільки Рогоза. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язано з "Оптімумспецдеталью", і нещодавно отримав нове підозру в несплаті податків. Другий фігурант - Віталій Жуков - до недавнього часу не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.
Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але незважаючи на це його батько був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України