Порошенко відхрестився від корупції в оборонному комплексі

"Мені не було відомо ні про які корупційні схеми. І я з абсолютно чистою совістю сьогодні вам це кажу і чесно дивлюся в очі в тому числі і правоохоронних органів"

Президент Петро Порошенко заявив, що не причетний до будь-яких корупційних схем.

"Я підкреслюю, що ні до яких корупційних схем президент Петро Порошенко не був причетний. Я стверджую і наголошую на цьому. Мені не було відомо ні про які корупційні схеми. І я з абсолютно чистою совістю сьогодні вам це кажу і чесно дивлюся в очі в тому числі і правоохоронних органів", - заявив Порошенко, коментуючи резонансні журналістські розслідування, які з'явилися незадовго до виборів, зокрема про корупцію в "Укроборонпромі", повідомляє LB.ua.

Президент також обурився тим, що розслідування корупції в "Укроборонпромі" триває з 2016 року, але справа досі не в суді, а витік з правоохоронних органів стався за тиждень до виборів.

САП звинуватила НАБУ в небажанні розслідувати справи щодо "Укроборонпрому"

"Чого ви чекали три роки? Що вам ще було потрібно, і чому справа не в суді? Це питання до НАБУ, до САП, до всіх правоохоронних органів", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, в якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-"прокладки" поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.

Поки що з усієї трійки затриманий тільки Рогоза. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язано з "Оптімумспецдеталью", і нещодавно отримав нове підозру в несплаті податків. Другий фігурант - Віталій Жуков - до недавнього часу не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.

Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але незважаючи на це його батько був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО.