Порошенко відреагував на "вкрадену" промову Зеленського
У першу чергу Порошенко висловив вітання щодо того, що візит Зеленського до Брюсселю відбувся, сказав він під час брифінгу у четвер, інформує "Українська правда".
"Друга позиція, що у переговорах було чітко зазначено, а я повністю поділяю цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО. При чому, це абсолютно серйозно, це не тролінг, не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат. Це абсолютно нормально", - сказав Порошенко.
"По-перше, я наголошую, що ці слова народилися у моєму офісі. Але, по-друге, я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС", - додав він і зазначив, що разом з тим, хотів би почути від Зеленського більше.
Зокрема, він наголосив, що у Брюсселі президенту треба було б обговорити енергетичний, шенгенський союз тощо.
Нагадаємо, що прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив чинного Володимира Зеленського у плагіаті промови екс-глави держави.
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