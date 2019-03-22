Порошенко висловив підтримку Марі Йованович

Глава держави наголосив, що відносини України та США ще ніколи не були настільки ефективними, як сьогодні

Президент Петро Порошенко заявив про повну підтримку посла США в Україні Марі Йованович і про те, що цінує її роботу та зусилля.

"Я хотів би відзначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у справі просування українсько-американських відносин. І наголошую: як представник Сполучених Штатів як держави і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, вона має повну мою підтримку", - заявив Президент, виступаючи на заході з нагоди 27-річчя створення Служби безпеки.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що відкриває кримінальне провадження щодо можливих спроб НАБУ втрутитися у вибори президента США 2016 року.

Також Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.

"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.

У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.