Порошенко висловив підтримку Марі Йованович
"Я хотів би відзначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у справі просування українсько-американських відносин. І наголошую: як представник Сполучених Штатів як держави і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, вона має повну мою підтримку", - заявив Президент, виступаючи на заході з нагоди 27-річчя створення Служби безпеки.
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що відкриває кримінальне провадження щодо можливих спроб НАБУ втрутитися у вибори президента США 2016 року.
Також Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.
"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.
У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.
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