Порошенко вже витратив вдвічі більше за Зеленського на другий тур
Зокрема, НАЗК опублікувало проміжні фінансові звіти кандидатів про надходження й витрати з 7 до 13 квітня. Дані звіти не є вичерпними, адже обидва кандидати не подавали остаточних звітів за перший і другий тур виборів, повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".
Відзначається, що Порошенко, як і в першому турі, фінансує свою виборчу кампанію самостійно.
Згідно зі звітом, він вклав у кампанію ще 100 мільйонів гривень. У русі повідомляють, що з урахуванням першого туру, Порошенко витратив на кампанію уже понад півмільярда гривень.
Кампанію Зеленського у другому турі на 100% фінансувала партія "Слуга народу".
"Загалом у період від 7 до 13 квітня вона переказала у виборчий фонд Зеленського 45 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
За обидва тури виборів Зеленський офіційно назбирав близько 147 мільйонів.
За 5 днів кампанії у Зеленського витратили майже всі зібрані кошти (крім 8,5 тисяч гривень), а в Порошенка залишилося 2,9 мільйона.
Серед витрат, обоє кандидатів сплатили по 16 мільйонів гривень за телерекламу на ТРК "Україна".
Загалом, у другому турі Зеленський і Порошенко більшість грошей віддають на телерекламу.
Також Порошенко заплатив 540,17 тисячі гривень ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" за ведення там передвиборчої агітації.
Чесно відзначає, що, ймовірно, це була оплата за захід з його участю 14 квітня.
Повідомляється, що про витрати між 19 та 31 березня, кандидати, які вийшли до II туру, звітуватимуть уже після виборів. У цих звітах буде інформація про видатки кандидатів від 14 до 21 квітня.
Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".
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