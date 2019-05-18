Порошенко звільнив Демчину з посади першого заступника глави СБ України, - указ

"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України"

Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Павла Демчину.

"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу №280 від 18 травня 2019 року, оприлюдненому на сайті глави держави в суботу.

Нагадаємо, що раніше одіозний заступник глави СБУ подав у відставку.