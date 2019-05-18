ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко своїм указом звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Павла Демчину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко звільнив Демчину з посади першого заступника глави СБ України, - указ
"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України"
Павло Демчина
"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу №280 від 18 травня 2019 року, оприлюдненому на сайті глави держави в суботу.
Нагадаємо, що раніше одіозний заступник глави СБУ подав у відставку.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 05 2019 22:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Выборы или не выборы
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені