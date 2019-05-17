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Одіозний заступник глави СБУ Демчина подав у відставку
Водночас у прес-службі СБУ не підтвердили, але і не спростували інформацію
Павло Демчина
Водночас у прес-службі СБУ не підтвердили, але і не спростували інформацію про відставку Демчини, повідомляє "Українська правда".
Додамо, що Окружний адміністративний суд Києва дозволив заступнику глави Служби безпеки Павлу Демчині не відкривати свою електронну декларацію.
Також, Президент Петро Порошенко таємно присвоїв звання генерал-полковника першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині.
Раніше, Національне антикорупційне бюро закрило кримінальну справу проти заступника голови Служби безпеки Павла Демчини.
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17 05 2019 19:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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