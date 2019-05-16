Окружний адмінсуд Києва дозволив заступнику глави СБУ Демчині не показувати декларацію
Так, суд відмовився задовольнити позов "Центру протидії корупції", повідомляє прес-служба суду.
"Позивач просив суд визнати бездіяльність Павла Демчини щодо неподання ним декларацій протягом 2016-2018 років, а також зобов’язати його подати декларації за 2015, 2016, 2017, 2018 роки", - йдеться у повідомленні.
Суд вирішив, що Демчина діяв у межах чинного законодавства, "зокрема, відповідно до положень порядку подання декларацій посадовими особами СБУ".
"Повний текст рішення буде виготовлений протягом десяти днів з дня ухвалення рішення", - додали в прес-службі.
У коментарі "Українській правді" Шабунін додав, що отримав таку інформацію від джерел в Адміністрації президента ще 7 травня.
Також, Президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня екс-нардепа від Партії регіонів, забудовника Ігоря Лисова.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденами низки чиновників і громадянських діячів. Зокрема глава держави нагородив міністра культури Євгена Нищук, декількох своїх радників і прес-секретаря.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.
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