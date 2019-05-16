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Окружний адмінсуд Києва дозволив заступнику глави СБУ Демчині не показувати декларацію

"Позивач просив суд визнати бездіяльність Павла Демчини щодо неподання ним декларацій протягом 2016-2018 років"
Окружний адміністративний суд Києва дозволив заступнику глави Служби безпеки Павлу Демчині не відкривати свою електронну декларацію.
Окружний адмінсуд Києва дозволив заступнику глави СБУ Демчині не показувати декларацію Фото: liga.net

Так, суд відмовився задовольнити позов "Центру протидії корупції", повідомляє прес-служба суду.

"Позивач просив суд визнати бездіяльність Павла Демчини щодо неподання ним декларацій протягом 2016-2018 років, а також зобов’язати його подати декларації за 2015, 2016, 2017, 2018 роки", - йдеться у повідомленні.

Суд вирішив, що Демчина діяв у межах чинного законодавства, "зокрема, відповідно до положень порядку подання декларацій посадовими особами СБУ".

"Повний текст рішення буде виготовлений протягом десяти днів з дня ухвалення рішення", - додали в прес-службі.

У коментарі "Українській правді" Шабунін додав, що отримав таку інформацію від джерел в Адміністрації президента ще 7 травня. 

Також, Президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня екс-нардепа від Партії регіонів, забудовника Ігоря Лисова.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденами низки чиновників і громадянських діячів. Зокрема глава держави нагородив міністра культури Євгена Нищук, декількох своїх радників і прес-секретаря.

Додамо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.

 

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16 05 2019 17:33
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