Окружний адмінсуд Києва дозволив заступнику глави СБУ Демчині не показувати декларацію

Окружний адміністративний суд Києва дозволив заступнику глави Служби безпеки Павлу Демчині не відкривати свою електронну декларацію.

Так, суд відмовився задовольнити позов "Центру протидії корупції", повідомляє прес-служба суду.

"Позивач просив суд визнати бездіяльність Павла Демчини щодо неподання ним декларацій протягом 2016-2018 років, а також зобов’язати його подати декларації за 2015, 2016, 2017, 2018 роки", - йдеться у повідомленні.

Суд вирішив, що Демчина діяв у межах чинного законодавства, "зокрема, відповідно до положень порядку подання декларацій посадовими особами СБУ".

"Повний текст рішення буде виготовлений протягом десяти днів з дня ухвалення рішення", - додали в прес-службі.

У коментарі "Українській правді" Шабунін додав, що отримав таку інформацію від джерел в Адміністрації президента ще 7 травня.

Також, Президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня екс-нардепа від Партії регіонів, забудовника Ігоря Лисова.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденами низки чиновників і громадянських діячів. Зокрема глава держави нагородив міністра культури Євгена Нищук, декількох своїх радників і прес-секретаря.