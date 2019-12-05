Петро Порошенко нагородив екс-регіонала Лисова

Президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня екс-нардепа від Партії регіонів, забудовника Ігоря Лисова.

Відповідний указ від 4 травня розміщено на сайті президента, звернув увагу колишній журналіст і кандидат у президенти Дмитро Гнап у Facebook.

Зазначається, що Лисова та інших нагороджено "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм".

"Лисов – колишній нардеп від Партії регіонів двох скликань. Скандальний забудовник. В 2009-му році став відомим через те, що його пасинок з ножем напав на водія поливальної машини в Києві. Пасинок ганяв вночі містом на джипі і комунальний транспорт йому дуже заважав. Справу пасинка, очікувано, зам'яли", - пише Гнап.

За його словами, після цього Лисов просив дозволу збудувати храм у Києві.

"Мешканці Голосіївського району на громадських слуханнях дозволили лише з умовою, щоб храм був Української автокефальної церкви (УАПЦ). Лисов пообіцяв. А, коли храм побудували, Лисов передав його Московському патріархату", - зазначає колишній журналіст.

Він також нагадує, що 2015 року Генпрокуратура відкрила справу через масштабну будівельну аферу забудовником "Ліко-Град", власником якої є Лисов.

"Юрій Луценко, чим завершилася та справа? Лисова покарали орденом?", - пише Гнап.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденами низки чиновників і громадянських діячів. Зокрема глава держави нагородив міністра культури Євгена Нищук, декількох своїх радників і прес-секретаря.