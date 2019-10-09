Портрет тварин та повільне селфі: що нового в iPhone 11

Нові iPhone будуть доступні в червоному, чорному, м'ятному, світло фіолетовому, жовтому та білому кольорах

Компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.

Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії, повідомляє "Громадське".

Нові iPhone будуть доступні в червоному, чорному, м'ятному, світло фіолетовому, жовтому та білому кольорах.

Також нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr.

Конструкція не змінилася, передня та задня панель зроблені зі скла, а рамка з анодованого алюмінію. В iPhone 11 оновили динаміки, тепер вони будуть підтримують Dolby Atmos.

В телефонах буде можливість зробити ширококутні знімки. Відтепер користувачі iPhone 11 зможуть зробити портрети тварин.

Також в камері iPhone 11 з'явиться нічний режим. Камера зніматиме відео в розширенні 4К при 60 кадрах в секунду.

Фронтальна камера буде 12-мегапіксельна з більшим кутом огляду. Також вона зможе знімати сповільнене відео - slofies.

Також у нових iPhone буде більший захист від води та пилу: їх можна занурювати в воду на глибину до 2 метрів на 30 хвилин.

Ціна стартуватиме від 699 доларів у США.

В iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max буде три камери. Вони зніматимуть відео в 4К з частотою 60 кадрів у секунду.

Гаджети цієї серії матимуть матове переднє скло. А датчики Face ID в Pro та Pro Max також матимуть більший кут огляду.

iPhone 11 Pro буде працювати на чотири години довше, ніж iPhone Xs. А 11 Pro Max на 5 годин довше за iPhone Xs Max.

iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max з'явиться нова функція Deep Fusion. Вона використовує машинне навчання, ще до того, як користувач натиснув на кнопку спуску камери. Deep Fusion робить 11 знімків із різними параметрами та поєднує їх для більшої деталізації.

В основі iPhone 11 Pro та 11 Pro Max використовують металеву раму, а поверх неї встановлюють переднє скло. В Apple стверджують, що підвищить міцність корпусу та захистить від падінь.

iPhone 11 Pro коштуватиме від 999 доларів, а iPhone 11 Pro Max від 1099 доларів. У США їх можна придбати з 20 вересня.

Нагадаємо, що минулого року 12 вересня, компанія Apple провела презентацію, на якій представила свої нові продукти.