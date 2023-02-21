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ПОЛІТИКА

Португалія дасть Україні Leopard 2 у березні — CNN

21 лютого 2023, 08:45
Португалія дасть Україні Leopard 2 у березні — CNN
Фото: dw.com
Лісабон готовий передати Києву три свої танки німецького виробництва вже наступного місяця, зазначає CNN.

Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2A6 вже у березні.

Про це повідомляє CNN.

"Рішення було прийнято в рамках поточних контактів з союзниками та партнерами", - йдеться у повідомленні.

А отже три бойових танки Leopard 2A6 доправлять в Україну вже у березні.

CNN зазначає, що кілька країн запропонували передати сучасні танки в Україну, хоча не всі підтвердили, яку саме кількість вони планують надіслати.

"Більшість півдня та сходу України, де відбувається багато жорстоких битв, є ідеальною областю для комбінацій сучасних західних танків та бронетанкових транспортних засобів, щоб вести контратаку", - додали журналісти.

Крім того, Leopard 2, Abrams та Challenger 2 мають великі кулемети, які знищують піхоту на відкритих локаціях. Ще однією перевагою Leopard 2, які Португалія серед інших країн планує відправити, є наявність боєприпасів для 120-мм гармати в арміях країн-членів НАТО.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Він заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Вашингтона на $500 млн, який буде оголошено вже завтра.

Також за словами Блінкена, Сполучені Штати виділяють додатково 10 мільйонів доларів для надання екстреної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України.

війнаПортугаліяLeopard 2

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