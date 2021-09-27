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Португалія надала притулок молодіжній футбольній команді дівчат з Афганістану

Задля їх порятунку організували операцію
Дівчата з молодіжної збірної Афганістану з футболу отримали притулок у Португалії після того, як владу у їхній країні захопило угруповання "Талібан". Минулого тижня дівчата нарешті приземлилися в Лісабоні.
Португалія надала притулок молодіжній футбольній команді дівчат з Афганістану Фото: ASIA - Plus

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на AP.

З моменту виходу військових США з Афганістану група дівчат віком 14-16 років та їхні сім'ї намагалися виїхати з країни, побоюючись того, яким може бути їхнє життя під правлінням "Талібану".

Ці дівчата не просто займаються спортом (що таліби вже частково обмежили для жінок в Афганістані), а й активно беруть участь у громадському житті та виступають за права жінок.

Для вивезення дівчат із країни організували операцію "Футбольні м'ячі", яка координувалася з "Талібаном" через міжнародну коаліцію з колишніх військових і спецслужб США, союзників Штатів та гуманітарні групи.

Операцію з порятунку ускладнював розмір групи - аж 80 людей. До неї увійшли 26 членів молодіжної команди з футболу, їхні родичі тощо. Кілька разів спроби забрати дівчат з Афганістану зривалися, зокрема й через вибух у районі аеропорту в Кабулі.

Роберт Маккрірі, колишній керівник апарату Конгресу США та чиновник Білого дому при Джорджеві Буші, працював зі спецпідрозділами в Афганістані й допомагав керувати зусиллями з порятунку футбольної команди. Він повідомив, що Португалія надала дівчатам і їхнім сім'ям притулок. 19 вересня дівчата приземлились у Лісабоні.

Фархунда Мухтадж, капітан жіночої збірної Афганістану з футболу, яка наразі живе в Канаді, останні кілька тижнів спілкувалася з дівчатами та працювала над їхнім порятунком. Вона зазначила: рада, що дівчата змогли вистояти, проявити силу та наполегливість і виступити на захист жінок, які залишилися в Афганістані.

"Зараз футболістки перебувають у безпечному місці, але Афганістан назавжди залишиться в їхніх серцях. Душею вони завжди будуть вболівати за долю цієї країни", - сказала вона.

Нагадаємо, що таліби дозволять афганським жінкам вчитися в університетах, але з обмеженнями

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27 09 2021 12:09
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