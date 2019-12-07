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Посли G7 розкритикували ідею Зеленського про розширення люстрації

Ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, що була одразу Революції гідності
Притягнення до відповідальності чиновників, винних у зловживанні владою, є правильним кроком, але нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності.
Посли G7 розкритикували ідею Зеленського про розширення люстрації Фото: з вільних джерел

"Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладення заборони на всіх учасників виконавчого і законодавчого процесу управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності", - йдеться у повідомленні послів країн G7.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

За його словами, він щодня спілкується з чиновниками різних рівнів і розуміє - це "безнадійний діагноз".

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12 07 2019 14:32
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